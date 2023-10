Kortere skoledage og to lærere - Esbjerg-model på vej ud i hele Danmark

Onsdag præsenterede regeringen en række nye initiativer for den danske folkeskole. Men undervisningsministeren havde tidligere bekendtgjort, at han gerne så en kortere skoledag indført. Ganske som i Esbjerg.

Han peger samtidig på, at skolerne med de overskydende lærertimer, dermed kan indføre et to-lærer-system. Ganske som i Esbjerg.

- Vi har gode erfaringer med den her model. At regeringen nu vil bruge vores erfaringer og forskning som en model for hele Danmark, kan vi kun være stolte over, siger pædagogisk leder på Kvaglundskolen, Mads Søgaard Strandby.