Krav om mundbind på uddannelsesinstitution

Fra mandag er det ikke kun skoletasker, bøger og madpakker elever på Rybners skoler skal huske at få med sig på skolevejen fra morgenstunden. Uddannelsesinstitutionen i Esbjerg indfører nemlig krav om mundbind for både elever og medarbejdere på alle fællesarealer. Det sker selv om Rybners efter sommerferien ikke har haft elever eller ansatte, der er blevet smittet med covid-19.

- Desværre hærger coronavirus fortsat, og vi ser lige nu, at smittetallene rundt omkring i Danmark er på vej op. Derfor indfører vi fra mandag påbud om mundbind på alle skolens fællesarealer, hvor det ofte er svært at overholde afstandskravet på en meter, siger Olaf Rye, der er administrerende direktør på Rybners.

Udvidet forsigtighed

Uddannelsesinstitutionen følger myndighedernes anbefalinger, men den arbejder også ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Det betyder, at ledelsen på Rybners i nogle situationer tager nogle forholdsregler, der går ud over de konkrete anbefalinger for at sikre elever og medarbejdere, lyder det i en meddelelse fra skolen.

- Vi indfører kravet om mundbind og har samtidig i opstarten af skoleåret aflyst alle fester og større sociale arrangementer for at forebygge og mindske smittespredningen, siger Olaf Rye.

Skal selv sørge for mundbind

Eleverne skal dog kun bære mundbind på fællesarealerne og altså ikke i selve klasselokalerne. Til gengæld skal de selv sørge for at anskaffe sig mundbindene.

Rybners i Esbjerg rummer fire gymnasiale uddannelser: Alment Gymnasium, Teknisk Gymnasium, Handelsgymnasium og HF samt erhvervsuddannelser på Teknisk skole og Handelsskolen (HG)Derudover er Rybners Kursuscenter og Rescue Center Denmark en del af Rybners.

Der er cirka 3300 årselever og 440 medarbejdere på Rybners.