Krig og inflation kunne knække virksomhed – nu har de ordrer for millioner

Stribe af kriser

Han er montør hos Logitrans i Ribe, der laver transportsystemer til fabrikker i hele verden. Og her går det godt. Ordrebogen er fuld, og selvom der ikke er helt tryk på produktionshallerne endnu, er det udelukkende på grund af opstart efter ferien.

- Det går rigtig godt. Vi har ordre for omkring 19 millioner i bogen lige nu, og medarbejderne føler sig sikre på at have et arbejde, fortæller Mick Ohlsen, der er tillidsrepræsentant hos Logitrans.

Det står i kontrast til den virkelighed virksomheden så ind i for et års tid siden. Da var krigen i Ukraine et halvt år gammel, og inflationskrisen begyndte at tære på ressourcerne.

- Det var særligt krigen i Ukraine, der fyldte. Uvished om råvarer og om ordrene ville tørre ind, gjorde, at flere medarbejdere kom til mig med deres bekymring om fremtiden.