Krigen i Ukraine sætter spor: - Det er sgu umenneskeligt

For et par uger siden rejste Mikael Schiermer fra Esbjerg med sin bror Kurt Hansen til Ukraine for at aflevere fragmentationsveste, som han i fælleskab med bekendte havde fremstillet for at imødekomme den store mangel hos det ukrainske militær.

Nu er de hjemvendt fra Ukraine, og tiden i landet gjorde i dén grad indtryk på de to brødre.

- Noget af det hårdeste var, når man snakkede med en ung, grædende ukrainsk soldat, for de skulle blive voksne på et splitsekund, fortæller Kurt Hansen.

Det var ikke kun grædende soldater, der gav de to håndværkere tårer i øjnene og ondt i maven.