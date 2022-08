Kriminalforsorgen åbner ny pop-up uddannelse i Esbjerg

- Der er et stort rekrutteringspotentiale og –behov i området omkring Esbjerg, som blandt andet ligger tæt på Renbæk Fængsel, som har hårdt brug for nye elever. Jeg håber derfor, at vi lykkes med at tiltrække et stærkt hold af nye ansøgere, siger direktør for kriminalforsorgen, Ina Eliasen og tilføjer, at de har oplevet stor tilslutning til uddannelsen i Odense, og at de håber på det samme i Esbjerg.

Styrker Esbjerg som studieby

Den præcise lokation for uddannelsescentret i Esbjerg er endnu ikke endeligt afklaret. Inden for den nærmeste fremtid forventer kriminalforsorgen dog at kunne offentliggøre det.