Krisekurser sælger som varmt brød

Første år var der 4220, andet år var der 7871 og alene i januar i år var 3802 på kursus for at lære, hvordan man klarer sig, hvis strømmen går, internettet kollapser eller varmen forsvinder. Hvis det fortsætter kan antallet af kataklysmeparate danskere vokse med 45.000 i år.

En af dem, der var med i Bramming Boligforenings lejerkursus, var Eva Feldborg Nielsen.

- Vi har indrettet et rum med madrasser og sengetøj til to. Vi har pakket en taske med plastikposer, tøj, et par store håndklæder, termoundertøj og så har vi købt en 15 liters vanddunk, forklarer Eva Feldborg Nielsen.



- Det, vi fik at vide, kom bag på mange af os - bortset fra et par stykker, der havde oplevet 2. verdenskrig, fortæller Eva Feldborg Nielsen.