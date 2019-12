Kritik af byråd: For meget fokus på eliten og for lidt på udsatte boligområder

Præstebakken og Syrenparken er igen kommet på ghettolisten i Esbjerg.

Det betyder, at Esbjerg Kommune er gået fra to til tre boligområder på den netop offentliggjorte ghettoliste. Det får det tidligere byrådsmedlem i Esbjerg og nuværende folketingsmedlem Anders Kronborg (Soc.dem.) til at kritisere det nuværende byråd:

- Det er bemærkelsesværdigt, hvor meget fokus boligplaner for eliten på Esbjerg Havn har fået den seneste tid, når man tilsyneladende burde have et større fokus på de udsatte boligområder, siger han til TV SYD og fortsætter:

- Der er en løftet pegefinger om, at der skal gøres en endnu større indsats i Esbjerg med at bekæmpe de problemer, vi har, med både kriminalitet og arbejdsløshed i disse boligområder.

Præstebakken og Syrenparken var på ghettolisten fra 2014 til 2016.

Læs også Korskærparken tilbage på ghettolisten - se liste her

Ingen lette løsninger

Ifølge Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er kommunen i fuld gang med at løse problemerne i de tre boligområder på ghettolisten.

At Præstebakken og Syrenparken igen er kommet på ghettolisten, overrasker ikke borgmesteren.

- I Præstebakken og Syrenparken kæmper vi primært med lav beskæftigelse og uddannelse. Vi har flere indsatser i gang i området i samarbejde med både boligforeningen og bydelsprojektet, og jeg er sikker på, vi komme af listen igen, siger Jesper Frost Rasmussen.

Ifølge borgmesteren er det et bredt flertal i byrådet, der står bag den kommunale indsats i de tre udsatte boligområder i Esbjerg:

- Vi arbejder på højtryk med de udfordringer, der er i de pågældende boligområder, men det er komplekst, og der findes desværre ingen lette løsninger, siger Jesper Frost Rasmussen.