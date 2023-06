Sammen med andre tidligere og nuværende patienter fra børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg var 12-årige Alma Olivia Lund inviteret på helikoptertur over Esbjerg by. Det er det familieejede helikopterselskab Bel Air, der har doneret turene til børnene, der alle er i et længere forløb på sygehuset.