Kronprins Frederik gør det modsatte af, hvad Prins Henrik satte i gang for 50 år siden

Dansk miljøhistorie skrives på Esbjerg Havn.

Det sker med et royalt besøg den 8. marts, når Kronprins Frederik gør det modsatte af, hvad Prins Henrik gjorde for 50 år siden, da han åbnede for hanerne.

I 1973 åbnede produktionen af olie og gas i Nordsøen. For at nå landets og EU's klimamålsætninger, påbegynder man nu projektet om, at CO2 pumpes tilbage til, hvor det kommer fra.

Det skriver folkene bag CO2-lagringen, Project Greensand, i en pressemeddelelse.