Kronprinsen satte gang i CO2-eventyr

Fra fiskerby til energihovedstad

Danmark er et af de lande i Europa med størst lagringspotentiale, og den danske undergrund er velegnet til netop det.



Skridtet mod et grønnere Danmark, forventer man vil skabe op mod 9.000 arbejdspladser.

- Vi håber selvfølgelig også på, at det her kan gøre, at flere ønsker at flytte til vores region eller bare til Esbjerg omegn, siger Flemming Enevoldsen, formand for Business Esbjerg.