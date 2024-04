Kun skoleelever i én sydjysk kommune har holdt fri i dag

Her har eleverne på kommunens 25 folkeskoler nemlig haft fri.



- Vi havde lavet årskalenderen for 2024 og meldt den ud til forældrene, da regeringen valgte at afskaffe dagen. Mange havde derfor planlagt deres ferie, så vi ville ikke lave det om, forklarer medlem af Børn og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune Kurt Bjerrum (V).

Ifølge en optælling som DR har lavet er Esbjerg kun en ud af ni kommuner i landet, der har valgt at holde fast i fridagen.

- Vi har før ændret årskalenderen, efter den var meldt ud. Det gav kritik og problemer for mange forældre, så derfor valgte vi at holde fast denne gang, siger Kurt Bjerrum.

Han er godt klar over, at det også har givet problemer for nogle forældre, at de skal på arbejde, imens skolerne holder fri.

- Det er vi klar over, men vores SFO’er har åbent for 0.-3. klasserne, pointerer han.

Fra næste år vil kommunen gøre store bededag til en almindelig skoledag.