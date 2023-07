Kunstmuseum efterlyser: Guldalderværk er forsvundet

- Vi ved, at værket dengang blev udlånt af en privat samler, men hvem ved vi ikke. Og vi ved i sagens natur heller ikke, om denne samler stadig har værket. Men det er et væsentligt værk for den her udstillings historie og vigtigt for os at finde.

Ifølge Katrine Møller Madsen er Wilhelm Bendz en central figur i dansk guldalder. Men han dør ung og "får aldrig helt udfoldet sit talent", og han står derfor "lidt i skyggen af de allerbedste danske guldaldermalere", siger hun til Politiken.

Kunstneren døde ung

Da Wilhelm Bendz malede "Tobias' hjemkomst" i 1825, var det i forbindelse med en konkurrence om Kunstakademiets store guldmedalje. Værket er en fortolkning af et bibelsk motiv.