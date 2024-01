Kurt Skare er erklæret personlig konkurs

Det er afgjort ved skifteretten i Esbjerg, skriver JydskeVestkysten.



Kurs Skare har forsøgt at indgå et forlig med konkursadvokaterne i en strid om mange millioner kroner, men det forslag blev stemt ned af de fremmødte kreditorer.

Ifølge avisen var hovedpersonen selv oprevet over situationen.

- Jeg forstår ikke dialogen, men jeg er jo heller ikke jurist. Jeg forstår slet ikke, hvad der foregår. Jeg forstår ikke, at jeg ikke må sige noget. Jeg har kun ét ønske, og det er, at folk får sine penge, sagde han under mødet onsdag formiddag.

12 år gammelt kød

Kurt Skare og Skare-koncernen kom i december 2022 i mediernes søgelys.

Det skete, da Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg fandt 250 ton kød, hvoraf noget stammede tilbage fra 2010.

Selskabet Skare Meat Packers blev efterfølgende anmeldt til politiet af Fødevarestyrelsen.

Anmeldelsen gik blandt andet på, at det ifølge Fødevarestyrelsen ikke var muligt at spore det gamle kød til dets oprindelsesland.

I begyndelsen af februar gik otte selskaber i Skare-koncernen konkurs, og Kurt Skare kom under personlig rekonstruktion ved skifteretten i Esbjerg.