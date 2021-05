Kvinde fængslet for vidnetrusler i sag om drabsforsøg i Esbjerg

De tre mænd nægter sig skyldige i drabsforsøg, mens én af mændene har erkendt, at han havde et skydevåben, hvilket er ulovligt. To af mændene kærede dommerens kendelse om varetægtsfængsling.

Politiet oplyste indledningsvis på Twitter, at også kvinden var sigtet for drabsforsøg. Men i retten blev hun sigtet for ulovlig besiddelse af våben og vidnetrusler.

Ikke banderelateret

Skyderiet skete i Kvaglund nordøst for Esbjerg. Politiet oplyste i weekenden, at sagen ikke var banderelateret.

Det udendørs gerningssted blev søndag formiddag afspærret, mens der blev sikret tekniske spor i sagen. Søndag aften var afspærringen ophævet igen.

/ritzau/