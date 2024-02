Kvinde fra Bramming forbereder sig på det værste

Det er beredskabsforbundet, der har arrangeret kurset, der kun er et af mange. Interessen er eksploderet. I 2022 var 4220 på kurset, i 2023 var det 7871, og alene i januar måned i år er der 3802, der har hørt om, hvordan man gemmer til natten og sig selv og sine nærmeste.

Hvis interessen holder sig, kan det samlede tal overlevelseskursister nå mere end 45.000 i 2024.

- Det, vi fik at vide, kom bag på mange af os - bortset fra et par stykker, der havde oplevet 2. verdenskrig, fortæller Eva Feldborg Nielsen.

- Jeg tror, det er en helt naturlig form for personlig afmagt. Altså store globale internationale sikkerhedspolitiske spændinger, som fylder meget i medierne. Og som kommer ind i folks hverdag. Og hvis man vil stå for sådan situation, så føler man på et tidspunkt behov for at gøre et eller andet, fortæller Rasmus Dahlberg, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier under Forsvarsakademiet.