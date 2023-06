Kvinde gav førstehjælp til koncert - bagefter kom reaktionen

Helt normalt at reagere

Ifølge Sidsel Grove, der er psykolog hos Hjerteforeningen, er der en del, som ringer ind, fordi de har været i samme situation som Celina. Hun lægger lægt på, at det er helt normalt at reagere. Nogle reagerer med det samme, mens der for andre går noget tid, inden reaktionen kommer.

- Det er vigtigt at sige, at der ikke noget underligt eller forkert i at reagere, men det kan føles meget overvældende. Men det er helt naturligt og vil for de fleste gå over stille og roligt. Hvis symptomerne ikke aftager, kan man have brug for at opsøge professionel hjælp, siger hun og fortsætter:



- Kroppen går i alarmberedskab, når man står med liv og død mellem hænderne.