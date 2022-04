Kvinde gemte kniv i armlæn og dræbte 62-årig i Esbjerg

Med flere knivstik blev 62-årige Bent Steen Sørensen dræbt tilbage i marts 2020 i Esbjerg-forstaden Sønderris. Det skete på en adresse i Vædderens Kvarter.

Da politiet nåede frem, befandt den i dag 50-årige Janne Jensen sig i lejligheden, og det ligger nu fast, at det var hende, som førte kniven og slog Bent Steen Sørensen ihjel.

Drabskniven var gemt i et armlæn på en sofa i lejligheden. Den var blot et blandt flere våben, som kvinden havde gemt rundt om i lejligheden. Det kom frem under sagen i byretten i september.



Idømt fængsel

Onsdag har Vestre Landsret i Esbjerg idømt kvinden 12 års fængsel for drabet. Dommen er en stadfæstelse af den dom, som Retten i Esbjerg afsagde i sagen i september.

Janne Jensen har under sagen blandt andet forklaret, at Bent Steen Sørensen skulle have sagt, at han ville voldtage hende, og hun har derfor påberåbt sig at have handlet i nødværge ved at stikke ham seks gange.