Kvinde tiltalt for at drive 28 bordeller og tjene 5,8 millioner kroner - nu begynder retssagen

Tirsdag begynder en retssag mod en 31-årig kvinde, der blandt andet er tiltalt for at drive 28 bordeller i 13 jyske byer med en fortjeneste på over 5,8 millioner kroner.

Der er afsat 17 retsdage i Retten i Esbjerg, hvor der efter planen falder dom 20. juni.

Der er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi tale om en omfattende sag med et anklageskrift på 27 sider, som indeholder tiltaler om rufferi, bedrageri og hvidvask.

Politiet mener, at kvinden mellem 15. september 2017 til 30. november 2020 har tjent 5.860.000 kroner på at drive 28 bordeller i 13 jyske byer.

Derudover er kvinden tiltalt for at have hvidvasket 2,5 millioner kroner ved at overføre penge til en anden person, som betalte annoncer og husleje for bordellerne eller sendte pengene til udlandet.

Med til anklageskriftet hører også en tiltale om dokumentfalsk. Ifølge politiet skulle hun have fået prostituerede ind i landet, mens der var coronarestriktioner i 2020.

Politiet mener at kunne bevise, at hun lavede falske ansættelseskontrakter, hvoraf det fremgik, at de skulle arbejde i kvindens tøjbutik i Esbjerg.

Slutteligt tiltaler politiet kvinden for at have forsøgt at få 632.000 kroner fra sit forsikringsselskab for et indbrud, som ifølge politiet aldrig havde fundet sted.