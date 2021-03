Kvindernes kampdag: Byrådskvinder på tværs af partier hjælper hinanden

Tørre tæsk

Starten for Anne Marie Geisler Andersen var særlig vanskelig, fordi hun ville gøre op med, at politikerne bestemte for lidt og forvaltningen for meget. Hun løb ind i tørre verbale tæsk.

- Jeg har aldrig følt mig så forkert, og her gik både Susanne og May-Britt ind og forsvarede mig. Ikke politisk men på den måde, jeg blev behandlet på, siger hun.

- Vi har samme indstilling til arbejdet i byrådet. Blandt andet vores ønske om at gøre op med ”vi plejer at…-kulturen”, siger May-Britt Andrea Andersen.

At sætte fingeren på den problemstilling - altså at politikerne bestemmer for lidt og måske endda til tider bliver løbet om hjørnerne af forvaltningens ansatte, satte gang i en større debat, og borgmester Jesper Frost Rasmussen satte gang i en undersøgelse af det påståede (mis-)forhold.



Ingen byråd med overvægt af kvinder

Sådan her ser det ud i TV SYDs område. 14 byråd. Ingen af dem kan præsentere et flertal af kvinder. Det lille Fanø Byråd med bare 11 medlemmer er tæt på. Fem kvinder. Seks mænd.

Helt galt står det til i Vejle Byråd - hvis altså målet er en kønsmæssig ligestilling. 26-5 i mændenes favør i et byråd med 31 politikere. Det giver kvinderne er sørgelig score på godt 16 procent.

I nogle byråd sidder kvinderne - eller kvinden - ret alene i de politiske grupper. Således sidder Venstre-kvinden Britta Bendix mutters alene med 10 mænd i sin politiske gruppe.

Kommunevalget 2021 kan selvfølgelig ændre dette billede. Men med den udvikling ligestillingen har i landets byråd, er der først ligestilling i år .... ja gæt engang... år 2096.