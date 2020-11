Læger fik mangelfulde og forsinkede prøvesvar fra to sydjyske sygehuse

To sydjyske sygehuse har på grund af en it-fejl sendt ufuldstændige og forsinkede svar på røntgenundersøgelser til praktiserende læger.



Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Opdatering af It-system skyld i fejlene

Fejlen skyldes en opdatering af et it-system. Det betød, at ikke hele svaret på de bestilte røntgenundersøgelser nåede frem til de praktiserende læger.

På Sydvestjysk Sygehus med afdelinger i Esbjerg, Grindsted og Brørup, blev der sendt 489 ufuldstændige prøvesvar

Fejlen har for langt hovedparten af patienterne ikke haft nogen betydning. Men for nogle få patienters vedkommende kan det ikke udelukkes, at fejlen har haft konsekvenser for det videre behandlingsforløb.

- Vi har minutiøst gennemgået alle undersøgelsessvarene og fundet, at der kan være kliniske konsekvenser hos tre patienter. Det er ikke afklaret, om det er tilfældet, men vi følger det naturligvis helt til døren, siger lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster, Sydvestjysk Sygehus, til Ritzau.

En mulig konsekvens kan eksempelvis være, at en behandling ikke blev sat rettidigt i gang som følge af det mangelfulde svar på røntgenundersøgelsen.

Også Sygehus Sønderjylland ramt

Også Sygehus Sønderjylland med afdelinger i Sønderborg, Aabenraa og Tønder har været ramt af fejlen.

Her blev der udsendt 35 ufuldstændige undersøgelsessvar. Her har der også været problemer med forsinkede svar.

Region Syddanmark oplyser, at fejlene i et enkelt tilfælde har haft konsekvenser for patienters behandlingsforløb. Det er ikke nærmere oplyst, hvilken konsekvens der er tale om.

Både patienter og deres praktiserende læger er blevet underrettet direkte, oplyser regionen.

De to sygehuse har desuden oprettet en hotline til berørte patienter, der måtte have spørgsmål til deres forløb.

Fejlen, der nu er rettet, har fået regionen til at skærpe kontrolmekanismer for at undgå lignende fejl fremover.

- Det er meget beklageligt, at denne fejl har kunnet opstå. Det er en fejl, som vi skal sørge for ikke kan gentage sig, siger Anna-Marie Bloch Münster.