Læreropgave til elever: Svar mig på, hvordan du har det

- Det bliver stadig sværere for eleverne at overholde reglen om, at vi skal "mødes" på Teams tre gange om dagen, og dem, der "møder", ligner stenansigter. Så jeg tænkte, at jeg gerne ville vide, hvordan de faktisk går og har det, siger Søren Kristiansen.

Dødtrætte og ensomme

Svaret er ret entydigt. Det er især savnet af deres klasse- og skolekammerater, der trykker dem.

- Jeg er dødtræt af det her. Jeg savner mega-meget mine klassekammerater. Og at være i skole. Det er det, jeg er gladest for, siger 17-årige Sika Henriksen fra Esbjerg.

- Det er det, jeg savner mest. Det er klassekammeraterne, jeg jo normalt snakker med.

- De er lidt ensomme. Savner vennerne. Savner skolen. Det er tydeligt, siger Søren Kristiansen.