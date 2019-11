Lærke fik job efter TV-indslag

Fotografen fra TV SYD beder Lærke Hein, Ribe, om lige at gå hen og hilse på arbejdsgiverne fra Red Office i Esbjerg ved et bord.

- Sådan bare for billedernes skyld, siger fotografen.

Men mødet, der fandt sted alene på TV SYDs ønske, skulle vise sig at give hende et job.

Man kan vel sige, at jeg blev ansat på mit smil. Lærke Hein, Ribe.

Ansat på smilet

- Vi snakkede slet ikke om job, da I filmede, men om, hvad min uddannelse som antroplog går ud på, smiler Lærke Hein og fortsætter:

- Men så ringede de bagefter og fortalte, at de syntes, at jeg var "frisk", og så spurgte de, et kort om jeg var interesseret i et arbejde hos dem. Det var jeg selvfølgelig, og nu er jeg tekstforfatter og laver opgaver indenfor de sociale medier. Så man kan vel sige, at jeg blev ansat på mit smil.

Deltog i matchmaking

Hun er en af de 22 arbejdsløse akademikere eller andre med mange års erfaring, der indgik i et tre ugers undervisningsforløb om digitalisering arrangeret af Google i samarbejde med Esbjerg Jobcenter og Business Esbjerg. Afslutningen på forløbet var et matchmaking-arrangement i Rådhushallen i Esbjerg, hvor de arbejdsløse og en række virksomheder mødte hinanden ansigt til ansigt. Her i blandt Red Office, der altså nu har ansat Lærke Hein.

Google-kursus gentages

Ud af de 22 er 18 "kommet videre". De fleste af dem i virksomhedspraktik, men for 12 af dem har arrangementet udløst et job. Kun tre blev ikke "matchet". En er gået på barsel.

- Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet, og vi har nu besluttet sammen med Google at gentage kursusforløbet til foråret 2020, siger jobkonsulent i Jobcenter Esbjerg, Lone Lange.

Et møde til ære for TV SYDs fotograf endte med et regulært job til den arbejdsløse kvinde. Foto: Finn Grahndin

Første lønseddel

Lærke Hein fortæller, at hun er glad og faldet godt til.

- Men du bruger slet ikke din uddannelse som antropolog. Hvordan har du det med det?

- Det er rigtigt. Og så alligevel ikke. For i min uddannelse skal man for eksempel være god med ord, og det bruger jeg jo hele tiden her. Vi (Red Office, red.) er ved at få en ny hjemmeside, og der har jeg arbejdet meget med teksterne. Det er bestemt ikke spildt.

Og snart får hun sin første lønseddel.

- Det bliver stort, smiler hun.