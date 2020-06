Landmand eksperimenterer med frugtplantager på kornmark - målet er et bedre klima og større afkast

På Forum Østergaard mellem Esbjerg og Varde har Bjarne Larsen de seneste 25 år drevet et økologisk planteavlsbrug på 200 hektar.

Marken er bygget sådan op, at der er 32 meter almindeligt agerbrug og otte meter frugttræer i en vekselvirkning. Bjarne Larsen, økologisk landmand

Af dem dyrkes 160 hektar med dels kløvergræs og frøgræs, dels maltbyg, brødrug, glutenfri havregryn, raps og vårhvede. Bjarne Larsen har de senere år gjort sig tanker om at drive et landbrug, der i højere grad tager hensyn til natur og klima.

- De seneste års debat om klima og manglende biodiversitet har fået mig til at tænke på, hvad man kan gøre, for at en gård som vores, bliver mere klimavenlig, og får skabt mere natur på vores marker, forklarer Bjarne Larsen.

Han vil fortsat gerne være en effektiv planteavler, som tjener penge på sin drift. Men hvordan gør man det? har Bjarne Larsen mange gange spurgt sig selv om.

Svaret er skovlandbrug

Derfor har Bjarne Larsen i efteråret 2019 etableret et skovlandbrug på 16,4 hektar af sin jord - det svarer til cirka 50 fodboldbaner.

Han har plantet en lange rækker af frugt- og nøddetræer i alléer, som løber ned gennem marken, og som veksler med korn og andre markafgrøder dyrket i baner mellem træerne.

- Marken er bygget sådan op, at der er 32 meter almindeligt agerbrug og otte meter frugttræer i en vekselvirkning. Bredden på markerne og alléerne er formet sådan, at jeg uden problemer kan bruge vores maskiner til at høste marken med.

I bunden - under frugttræerne - er der sået turgræs og blomster, så der er føde til bestøvende insekter året rundt, og her skal der ikke rodes i jorden.

Frugttræer og nøddebuske

I alt er der plantet 800 frugttræer, 280 hasselbuske samt nogle få valnødde- og kastanjetræer i rækken med hassel.

Halvdelen af frugttræerne er æbletræer. Resten er fordelt mellem pærer og blommer samt hasselnøddebuske og enkelte valnødde- og kastanjetræer.

- Inden jeg plantede frugttræerne, havde jeg en biolog med ud på marken. Han kravlede rundt en hel dag og kunne se, at de først 20-30 meter fra skel og læhegn er jorden fuld af liv i form af insekter og smådyr, men midt inde på marken er det som en ørken - det er alt for goldt, siger Bjarne Larsen.

Forsøg i håb om et bedre økologisk produktionssystem

Nu regner han med, at de lange baner af frugttræer og uberørt jord med tiden vil give meget mere liv også midt inde på marken. Godt for naturen - men også hans afgrøder:

- Vi glemmer bestøvningen i landbruget. Og for at det kan ske, har vi brug for insekterne og liv også midt inde på marken, så vores afgrøder bliver befrugtet, og dermed giver et ordentligt afkast og uden at gå på kompromis med naturen.

Bjarne Larsen deltager i et forsøg under Økologisk Landsforening, som sammen med en række interessenter skal gennemføre et 4-årigt projekt, hvis formål er at fremme skovlandbrug i Danmark.

- Det er meget spændende og vi håber, at kunne vise et nyt og mindre klimabelastende økologisk produktionssystem, det vil være fantastisk, siger Bjarne Larsen.

Når de mange frugttræer om nogle år begynder at give frugt, er Bjarne Larsens håb, at plantagerne kan blive til pluk-selv og måske mostproduktion.

- Jeg håber, det kan blive til most- eller ciderproduktion til for eksempel hoteller eller restauranter.