Landsby forrest i den grønne omstilling - opsætter selv solcelleanlæg

Andelstanken anno 2022

Anlægget koster i alt to millioner kroner. Borgerne har selv skaffet 1,3 millioner kroner ved at sælge andele à 15.000 kroner. Dem er der solgt 90 af.

- Det gik lidt trægt i begyndelsen, men nu er der en venteliste for at være med, siger formanden for Hunderup Sejstrups Fremtid, Jørn Boesen Andersen, der er også er kendt som SF-medlem i Esbjerg Byråd.

Beboerne føler ikke alene en vis stolthed over at have placeret sig selv forrest i den grønne omstilling, men har måske samtidig indset, at det er en investering, der ser ud til at kunne betale sig.