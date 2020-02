Landsby frygter nyt kæmpelandbrug

Fire medlemmer af Fællesudvalget i landsbyen. Her er man mest bekymret for den tunge trafik, der vil komme. Foto: Finn Grahndin

30 sider fylder det. Høringssvaret til Esbjerg Kommune fra en lang række beboere. De peger på en lang række problemer, som kæmpelandbruget kan medføre set med deres øjne. Tung trafik på små veje. Støv. Støj. Forurening. Problemer for den lokale natur. Og ikke mindst: En landsby uden udvikling.

- Med udsigt til to så store landbrug med alle de gener, der følger med, vil det nærmest blive umuligt at sælge et hus her, siger Jesper Vad Jensen, der er genbo til det kommende storlandbrug. Og et andet storlandbrug.

"Vores ellers stærke lokalsamfund tåler ikke yderligere påvirkning af huspriserne", står der i høringssvaret fra beboerne.

Store konsekvenser

Beslutningen blev taget i går i plan- og mjiljøudvalget. Det blev til et ja. Men det var ikke med politikernes gode vilje. En stemte imod. De føler sig sat udenfor politisk indflydelse, fordi de ifølge miljøloven ikke kan gøre andet end at godkende udvidelsen så længe planerne holder sig indenfor miljølovens rammer.

- Det her er en meget stor udfordring for landsbyen. Vores beslutning kan få store konsekvenser for beboerne. Jeg frygter, at beslutningen betyder, at landsbyen i højere gard nu bliver afviklet frem for udviklet, siger en frustreret formand for udvalget Karen Sandrini, Socialdemokratiet.

Jesper Vad Jensen: - Politikerne havde en god mulighed for med den her sag at udfordre lovgivningen. Foto: Finn Grahndin

Dybt skuffede beboere

Mens kommunalpolitikerne er frustrerede, er beboerne i Jernved dybt skuffede. En af de tre, der har arbejdet mest med at skrive høringssvaret til kommunen, er selv landmand. Minkavler Jesper Vad Jensen siger:

- Jeg kan ikke forstå, at i en sag som denne, hvor alle er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt at give tilladelse til så stort et landbrug, ja så får landmanden den alligevel. Det er da på kanten af brud på vores retssikkerhed.

Tunge køretøjer ødelægger vejene

Protesterne går meget på de mange tunge transporter til og fra kæmpelandbruget.

- Vi frygter, at vores veje bliver ødelagt på den måde, siger han og peger samtidig på, at de mange transporter med køerne risikerer at afføde dårlig omtale om dyrevelfærden - hvor navnet Jernved derfor vil blive nævnt.

Beboerne retter også blikket mod møderne mellem de tunge maskiner og beboernes skolebørn.

Planerne: Et kælvningscenter med kapacitet til ialt 3.500 køer.

Udvidelse af bestanden af malkekøer på stedet fra 140 til 1.140 malkekøer med kalve og 275 kvier.

Byggeri af tre kostalde, et malkecenter, seks kalvestalde, to gyllebeholdere, en møddingplads, en rågylletank, sandseparationsanlæg, spulevandstank, et råvarelager og et ensilageopbevaringsanlæg.

Landmand aflyser interview

Det er landmand Jørn Kjær Madsen, Rønhave, der har fremlagt planerne: En kælvestation for 3.500 køer.

TV SYD har haft en længere telefonsamtale med ham mandag og skulle have interviewet ham i dag onsdag, men han har nu aflyst: "Har læst JydskeVestkysten her til morgen. Jeg har ingen kommentarer og ønsker derfor ikke at stille op til interview," skriver han i en sms.

Jørn Kjær Madsen har i høringsfasen også sendt en række informationer til Esbjerg Kommune. Både hans svar og beboernes klager kan læses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Beboere i Jernved har indsendt 30 sider med 14 klagepunkter. Stort set forgæves. Foto: Finn Grahndin