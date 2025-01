Landsby jubler efter sparerunde: - Det slider på et lokalsamfund, når man er på sparekataloget

Formodet overgreb gik ud over pige

Den anklagede præst har ikke ønsket at forholde sig til anklagerne, men politiet har to gange vurderet, at han ikke har overtrådt straffeloven.

Fredag morgen bragte TV MIDTVEST en længere artikel med den i dag 29-årige Mette, der anklager den pågældende præst, for at have udnyttet et ulige magtforhold mellem de to.

Ifølge Mette blev hun udsat for det, hun betegner som et seksuelt overgreb, mens hun modtog sjælesorg ved præsten. På det tidspunkt var hun under 18 år, og han var ansat i Viborg Stift.

Sjælesorg er et centralt begreb i den danske folkekirke, hvor præster i århundreder har tilbudt et fortroligt rum, hvor sognebørn kan få vendt tanker om sorg, ensomhed eller andre eksistentielle spørgsmål.

- Jeg er bekymret for, om han kan finde på at gøre det igen ved andre. Derfor vælger jeg at stå frem nu, sagde Mette i en længere artikel, der udkom inden præstens fratrædelse.