Landsbyskoles fremtid afgøres i dag: - Der er nogle børn, der bliver meget kede af det

Byrådet i Esbjerg Kommune tager i aften stilling til Egekratskolen i Grimstrups fremtid. Skolebestyrelsesformanden kalder det en enorm indgriben i lokalsamfundet.

I dag er det afgørelsens time. Vil Egekratskolen fortsat eksistere efter 31. juli, eller mister Grimstrup sin folkeskole? Det er det, som byrådet i Esbjerg Kommune i aften skal tage stilling til. Lukningen er en del af en besparelse på skoleområdet i Esbjerg Kommune, hvor der årligt skal spares fem millioner kroner frem til 2027. - En enorm indgriben Sisse Bolding er skolebestyrelsesformand på skolen og har i flere måneder gjort alt hvad hun kunne for at bevare skolen, der har 42 elever. Hun mener, at en lukning af skolen kan være med til at lukke byen. - Det er en enorm indgriben i et lokalsamfund som Grimstrup, fortæller hun. Efter planen skal de 42 elever fra 0. til 6. klasse på Egekratskolen fra 1. august i stedet gå på Nordre Skole i Bramming. Nordre Skole er i forvejen overbygningsskole for Egekratskolen - det vil sige, at eleverne i forvejen flyttes derover, når de begynder i 7. klasse.

Jeg synes, det er en sindssyg ting, der foregår med forvaltningen af skattepengene Sisse Bolding, skolebestyrelsesformand Egekratskolen

I høringsfasen er der kommet en lang række svar fra både personalegruppen, skolebestyrelse, lokalrådet og den lokale idrætsforening. Her går bekymringen også på, hvilke konsekvenser det kan få for byen. - Det handler jo ikke kun om penge det her. Der er nogle børn, der bliver meget kede af det, mener Sisse Bolding. En skolerenovering Hun undrer sig også over, at man lukker skolen, efter at den blev renoveret for omkring 20 millioner kroner. En renovering, der blev afsluttet i 2023. - Jeg synes, det er en sindssyg ting, der foregår med forvaltningen af skattepengene. Man har renoveret en skole for så mange millioner, og så vælger man at lukke den i stedet for at arbejde videre med at lave en god skole, fortæller hun.

Egekratskolen i Grimstrups fremtid afgøres på et byrådsmøde mandag aften. Foto: Skraafoto.dk

Argumentet for at lukke skolen er ifølge Diana Mose Olsen (SF), der er formand for Børn og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune, blandt andet at elevtallet er nede på 42. Fra næste skoleår er Esbjerg Kommune ikke længere en del af et frikommuneforsøg på skoleområdet. Det betyder ifølge udvalgsformanden, at man så skal forholde sig til en vedtægt, der siger, at man ved skoler, der har et elevtal under 80 skal vurdere, om de er bæredygtige eller ej.

Diana Mose Olsen forstår skolebestyrelsesformandens bekymring omkring byens fremtid. - Skolen er enorm vigtig for området, men på et tidspunkt kan en skole også blive for lille. Hvor mange elever er der rent faktisk, og er der overhovedet nogen man kan lege med, når klasserne bliver så små, siger hun. Hvad angår renoveringen af skolen, som er sket kort før, at skolen bliver lukningstruet, så mener Diana Mose Olsen ikke, at man bør stoppe med at vedligeholde skoler, selvom de måske på et tidspunkt kan blive for små. - Det er ikke sådan, at man siger, at skolen ikke skal renoveres, fordi at den kan blive for lille. Så kan man netop tale om, at forvaltningen har lukket den, inden politikerne har truffet deres afgørelse, siger hun. Håber på forsinket julemirakel Forældrebestyrelsesformanden, Sisse Bolding, er dog ikke optimistisk, hvad angår Egekratskolens fremtid, men hun giver plads til håbet. - Det har været et efterår, hvor vi har lært noget allesammen. Jeg er stadig spændt på at se, om der sker et forsinket julemirakel i aften, men jeg har mine tvivl. I Grimstrup er de første frø til en friskole blevet sået, da en gruppe lokale borgere allerede har dannet en bestyrelse.