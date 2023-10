Landsholdsspiller stopper pludseligt karrieren

Esbjerg Energy udsendte torsdag morgen en kortfattet pressemeddelelse, hvor det overraskende og omgående karrierestop blev forklaret med "personlige årsager". Det skriver Ritzau torsdag.

Der ligger dog ikke noget mystisk bag den drastiske beslutning, fortæller Søren Nielsen selv.

- Jeg er ved at tage en uddannelse til maskinmester og skal være far til januar. Og så kunne jeg mærke, at tiden ikke er til, at jeg kunne blive ved.

- Det blev for presset med skolen, for jeg vil også gerne have tid til at passe familien, når den tid kommer. Derfor var det ishockeyen, der måtte lade livet, siger Nielsen.