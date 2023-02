Landstræner går på fuldtid og stopper som cheftræner i Esbjerg

Søndag meddeler Team Esbjerg således, at cheftræner Jesper Jensen stopper i klubben, når hans kontrakt løber ud i sommeren 2024. Dermed er han i gang med sin næstsidste sæson i klubben.

I Team Esbjerg har Jesper Jensen været med til at etablere klubben som en af Danmarks mest succesrige kvindeklubber. Under Jensens ledelse har klubben blandt andet vundet to danske mesterskaber, en pokaltitel samt deltagelse i Champions League Final4.



I samme ombæring er det blevet offentliggjort, at Jesper Jensen i stedet skal være landstræner på fuldtid. En stilling han hidtil har besiddet ved siden af sin trænergerning i Esbjerg.