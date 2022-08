Lang ventetid for unge chaufførelever - kan koste dem uddannelsen

- Jeg håber da, at jeg kan fortsætte med at køre pakkekørsel, indtil jeg får lægeattesten og kan komme i gang med at få taget kørekort til lastbil. Men jeg kan da godt forstå, hvis min arbejdsgiver er lidt irriteret over det her, siger han.

Ventetiden kan blive for lang

Kørelæreren på AMU-Vest i Esbjerg, René Villadsen, peger på, at andre elever kan komme i knibe.



- Andre firmaer med elever er måske ikke så store og heldige og har måske derfor ikke nogen muligheder for at sætte eleven i andet arbejde i ventetiden. Det betyder, at den unge risikerer at tabe sin læreplads, siger han.

Færdselsstyrelsen har fået stadig større problemer med ventetider efter styrelsen både flyttede til Ribe og fik flere opgaver

- Sådan var det ikke før, siger kørelæreren og siger:

- Men det skyldes jo nok, at Færdselsstyrelsen ikke har mandskab nok. Altså at politikerne bag ikke har åbnet kassen nok til at kunne ansætte nok folk, mener René Villadsen.