Lars "Lungi" Sørensen fortsætter som cheftræner

Han har underskrevet en ny kontrakt, der gælder frem til sommeren 2026.

Det oplyser Esbjerg på sin hjemmeside.

Lars "Lungi" Sørensen tog over i Esbjerg for 11 måneder siden, da Lars Vind blev fyret efter en skuffende forårsstart i 2. division. Sørensen fik sin aftale forlænget i sommer.



- Vi er meget tilfredse med at have forlænget aftalen og ser det her som et vigtigt skridt i den rigtige retning for EfB, siger direktør Jens Hammer.



Med Lars Sørensen som træner har Esbjerg i denne sæson kurs mod 1. division med en suveræn førsteplads i landets tredjebedste række.