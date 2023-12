Lav ledighed sender indvandrerkvinder ud i jobfest

Det betyder, at mange arbejdsgivere sukker efter arbejdskraft i flere brancher, men har svært ved at finde egnede kandidater. Her kommer de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ind i billedet. De udgør15,4 procent af den danske befolkning.



Og rigtig mange kvinder som Rawshin Almahmoud kan deltage i jobfesten. Hun er også fra Syrien. Og ganske som Huda Alrifae 28 år. Men hun har snart været i arbejde i to år her i sandwich-firmaet Delicious i Esbjerg.

Flere åbne døre, tak

Tallene kommer ikke bag på konsulent i CABI, Trine Thomsen. CABI er et landsdækkende non-profit videnscenter som arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked og forsøger at fremme udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.

- Vi ved, at kvinderne, som de fleste andre, bliver motiveret af en individuel og jobrettet indsats, hvor de får rigtige opgaver, rigtige kollegaer og i sidste ende en rigtig løn. At de på den måde bliver inkluderet på arbejdsmarkedet. Målgruppen er meget forskelligartet, og nogle kvinder vil have behov for, at der samtidig støttes op med andre indsatser og støtte, som gør, at de kan mestre andre for eksempel helbredsudfordringer samtidig med, at de er i praktik eller job, siger hun.

Trine Thomsen opfordrer derfor:

- Det er vigtigt, at endnu flere virksomheder åbner dørene for denne gruppe. De ikke-vestlige kvinder har været et overset potentiale og er en gevinst for virksomhederne