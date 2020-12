Lea strandet i Storbritannien: Kan ikke komme hjem til hverken jul eller sin 20 års fødselsdag

I flere omgange forsøgte hun at ombooke sin flybillet i takt med, at flyveforbuddet blev forlænget. Til sidst besluttede hun sammen med sin værtsfamilie sig for at blive og fejre begivenhederne sammen med dem i hjemmet i Sunningdale en halv times kørsel uden for London.

- Jeg vil vædde med, at jeg får en god jul alligevel. Det var mest hårdt ikke at vide, om jeg kunne komme hjem eller ej. Nu, hvor jeg ved, at jeg ikke kommer hjem, er det en del nemmere at forholde sig til og få det bedste ud af det, fortæller hun.