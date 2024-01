Legendarisk værtshus lukker

Det skriver ejerne af værtshuset på deres Facebook-profil.

Ejerne Denise Michael og Morten Runge begrunder lukningen med, at det ikke har været muligt at stable en sund økonomi op på stedet.

- I to år har vi kæmpet for at få kroen til at blomstre. Desværre må vi konstatere, at vores kamp ikke har været tilstrækkelig til at sikre kroens drift. Det har været en meget svær beslutning, men når pengene ikke rækker, og vi ikke længere kan se en løsning, bliver beslutningen delvis taget for os, skriver de på Facebook.

Beværtningens ansatte følger med over i ejernes to andre virksomheder, som er Vinbaren og Boretårnet i Esbjerg.

- Vi beklager stort overfor jer, som vi skuffer, og vi håber, at I tager den sidste tid med på Rådhuskroen, slutter ejerne opslaget med.