Leukæmi-ramt vender tilbage til kræftlejr

Den nu 22-årige medicinstuderende på Aarhus Universitet vil nu være den, der hjælper andre kræftramte børn.

Det sker i denne uge på Skovly nær Ribe. Her deltager 20 kræftramte børn og unge i alderen 12-17 år.

Mads Rahbæk var under et 2,5-årigt hårdt behandlingsforløb med kemo, da han som 14-årig deltog i Livskrafts sommerlejr Cool Camp. Det gjorde ham taknemmelig.

- Lige siden har jeg tænkt, at her vil jeg tilbage som frivillig. For den her oplevelse vil jeg gerne videregive til andre, som prøver at komme tilbage til en normal hverdag efter en kræftsygdom, siger han.