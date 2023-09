Leukæmiramt familie får frataget tabt arbejdsfortjeneste

Esbjerg Kommunes begrundelse for afgørelsen om at fratage familien Vestergaard løbende tabt arbejdsfortjeneste er, at Johannes, på opfordring fra Odense Universitetshospital, er begyndt at gå nogle få timer i skole på de dage, hvor han har kræfterne til det.



Og selvom det ifølge både forældrenes og skolens udsagn er alt for tidligt at planlægge et reelt skoleforløb for Johannes, så mener Esbjerg Kommune, at begge forældre kan starte på arbejde, og at skolen kan tage sig af Johannes imens.



Det indebærer dog, at skolen også overtager ansvaret for at give Johannes medicin flere gange dagligt herunder kemobehandling og morfin. En løsning, som hverken forældre, skole eller lægerne på OUH er tilfredse med.