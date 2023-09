Leukæmiramt familie råber om hjælp - nu reagerer politikere

Hun efterspørger konkret svar på, hvordan ministeren vil sikre, at familier ikke skal kæmpe imod et system, for at få den hjælp de har brug for.

- Både den tidligere regering og den nuværende regering har lovet, at der kommer en plan for området. Men der er ikke sket noget, så lige nu står det hen i det uvisse. Jeg vil derfor meget gerne presse på for at få det arbejde realiseret, siger Karina Adsbøl (DD).

Hendes reaktion kommer efter, at TV SYD mandag kunne fortælle om familien Vestergaard, der lige nu står til at miste muligheden for at passe deres kræftsyge søn, fordi kommunen vil fratage dem den lønkompensation, de indtil nu har været berettiget til.