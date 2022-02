Lige nu: Esbjergenser med fra start i OL-kvartfinale

Det er med esbjergenseren Emil Kristensen fra start, at Danmark spiller kvartfinale mod Rusland i dette års OL i Beijing.

Vi fangede den 29-årige ishockey spiller efter gårsdagens sejr over Letland, der første til en kvartfinaleplads mod Rusland og et håb op medaljer.

- Jeg vil være en rigtig glad mand, men også en stolt mand, siger Emil Kristensen.

- Jeg tror ikke, at der er en større drøm på det her hold (end at jagte OL-medaljer, red.).

Danmark mødte Rusland i gruppespillet, hvor de tabte 2-0 til de forsvarende olympiske mestre.

