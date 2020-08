Lise har kørt Nimbus i 48 år: - Vi har fulgt hinanden gennem tykt og tyndt

Lise Thomsens nimbus er 71 år og kendt som Humlebien. Hun købte den, da hun fyldte 18 år, og i de 48 år, der er gået siden, har hun og nimbussen tilbagelagt tusindvis af kilometer i selskab med Esbjerg Nimbus-klub.

- Den har gjort mit liv rigt. Den har givet mig venskaber og fællesskab for livet og nogle rigtig gode oplevelser, siger Lise Thomsen, der er formand for Esbjerg Nimbus-klub.

Fællesskabet blev markeret på klubbens 50-årsdag ved at invitere alle de gamle medlemmer til Esbjerg for at sparke dæk og fortælle løgnehistorier.

Et tilfældigt valg

Dengang Lise Thomsen besluttede at købe en motorcykel, var det lige meget for hende, hvilken slags motorcykel hun valgte. Faktisk tænkte hun, at hun jo altid kunne skifte den ud med en anden model.

Nimbus var et dansk motorcykelmærke produceret fra 1919 til 1960. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Derfor var det et tilfælde, at det netop blev en nimbus, men en udskiftning kom aldrig til at ske.

- Den betyder rigtig meget for mig. Den betyder faktisk alt. Det er en kæmpe stor del af mit liv, og den har fulgt mig gennem tykt og tyndt, fortæller Lise Thomsen.

Vidner til sin livshistorie

Nimbussen er en dansk motorcykel, og det er sejt at køre på sådan en, synes Lise Thomsen.

Dengang Esbjerg Nimbus-Klub stadig var ny, bød medlemskabet på vilde fester, hvor der blev kørt hurtigt og drukket mange øl. Det er stilnet lidt af, og klubben mødes nu hver fjortendes dag til enten en køretur eller besøg hjemme hos hinanden.

- I klubben har vi fulgt hinanden bryllupper, begravelser og når der er kommet både børn og børnebørn til verden. Det er fantastisk at have de vidner til sin livshistorie, siger Lise Thomsen.