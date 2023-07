Livreddere advarer om farlige badeforhold ved Vestkysten efter flere dødsfald

Torsdag og fredag er i alt tre personer omkommet i drukneulykker ved Vestkysten. En tysk mand omkom torsdag i havet syd for Hvide Sande, og fredag er et østjysk par druknet i havet ved Vrist Strand, det skriver TV MIDTVEST.

Vindforholdene skaber revlehuller, hvor der kan være en kraftig udadgående strøm, der fører vandet tilbage ud i havet.

- Er man det mindste i tvivl om vand- og vindforhold, skal man blive på land eller holde sig meget tæt på land. Ved Vesterhavet kan man blive tippet omkuld af strømmen, selv om man står med vand til knæene, siger Anders Myrhøj.

Hold dig til livreddere og lokale

Vælger man at tage en badetur, opfordrer han til, at man benytter sig af en badestrand, hvor der er livreddere til stede.

- Man skal søge et sted hen, hvor der er nogle, der kan holde øje med en og gribe ind, hvis der er brug for det.

- Kommer man et sted hen, hvor der ikke er livreddere til stede, så sørg for at orientere dig hos de lokale, om hvordan havet plejer at opføre sig på en dag som denne. Hvis de lokale ikke vil gå i vandet, så bør du heller ikke gøre det, siger han.