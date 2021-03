Lokal fiskeriformand om usædvanligt parløb: - Det er nødvendighedens politik

Dagens udspil rummer et antal havområder, som - hvis udspillet bliver til virkelighed - skal friholdes helt for fiskeri. Lokalformanden for fiskerne i Sydvestjylland er ikke meget for at udpege havområder, som er værre at undvære end andre.

- Vi er jo så bredt funderet i dansk fiskeri – vi har kystfiskeri, vi har garnfiskeri, vi har trawlfiskeri, og vi har snurrevodsfiskeri. Det kan jo ikke undgås, at hvis du for eksempel spørger en fisker i Nordjylland, så vil han nævne et område og sige ”det her er godt nok noget lort at undvære..” – og hvis du spørger en fisker i Esbjerg, så vil han nævne nogle andre områder. Så sådan vil det altid være, mener Jesper Juul Larsen.