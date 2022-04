Lokal landsby har undgået protester om solcelleanlæg ved selv at tage initiativet

I byen Hunderup-Sejstrup ved Bramming har man måske knækket koden til at få solcelleparker i de lokale landsbyer.

Mens der andre steder er borgerprotester over kommende solcelleanlæg, tog lokale i den vestjyske by selv teten til den grønne energi for flere år tilbage.

Undervejs har Esbjerg Kommune rådgivet og hjulpet med ideerne, men ellers har de lokale stået for den cirka halve hektar solcellepark helt selv.

Noget, der har gjort en mærkbar forskel for hele processen:

- Det største problem kan ofte være, at naboerne er utilfredse. Men det har vi ikke oplevet her, for vejen frem har været at undgå tvang, siger næstformand for foreningen Hunderup-Sejstrups Fremtid og byrådsmedlem for SF i Esbjerg Kommune, Jørn Boesen Andersen.