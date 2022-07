Lokalbefolkning står sammen og stopper serieforbryder

I forbindelse med varetægtsfængslingen takker Syd- og Sønderjyllands Politi lokalbefolkningen i Bramming, for deres hjælp med efterforskningen.

- De har været opmærksomme på folk, der færdes i området på mistænkelige tidspunkter, og de har været gode til at give præcise signalementer af manden, siger politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Hillerup til TV SYD.

Taget på fersk gerning

Beboerne i Bramming har i høj grad sig selv at takke for, at gerningsmanden nu sidder bag tremmer. Det var nemlig dem selv, der pågreb ham.

Tirsdag morgen var den 30-årige mand i færd med at bryde ind i et skur i lokalområdet, hvor han blev opdaget og tilbageholdt, indtil en patrulje kunne komme til stedet.

Efterfølgende er det også de lokales fortjeneste, at manden ikke kun bliver sigtet for det ene tyveri, han blev taget i færd med at begå.