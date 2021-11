Lokale børn deltager i stor landsdækkende undersøgelse om indeklima

Tørre øjne, hovedpine og træthed er bare nogle få af de konsekvenser, der er ved et dårligt indeklima. Det er noget mange skoleelever kan nikke genkendende til at have oplevet, og nu skal der gøres noget ved det.

I dag blev Masseeksperiment 2021 skudt i gang, og eksperimentet er den hidtil største landsdækkende undersøgelse af skolernes indeklima, og for første gang nogensinde er eleverne selv med til at indsamle data.

"Fedt selv at deltage"

12-årige Isak Ahle West, der går i 6.A på Ådalskolen i Esbjerg oplever, at indeklimaet i klasselokalet til tider kan være så dårligt, at han har svært ved at koncentrere sig - ofte er det larm, varme eller dårlig udluftning, der driller.

Derfor er han glad for, at han nu kan være med til at undersøge indeklimaet og forhåbentlig forbedre det i fremtiden.



- Jeg synes, det er mega fedt, at vi selv er med til at lave undersøgelserne i stedet for bare at få resultaterne, efter nogen andre har gjort alt arbejdet.

Over de næste tre uger skal eleverne i 6.A på Ådalskolen i Esbjerg registrere indeklimaet målt på belysning, CO2, støj, efterklang, og temperatur - både med og uden udluftning - alt sammen for at måle sammenhængen mellem klasselokalernes indeklima og elevernes evne til at koncentrere sig.



Konkret er undersøgelsen bygget op på den måde, at eleverne den ene dag skal gøre som de plejer i frikvartererne, mens de den anden dag skal lufte ud i frikvartererne og forlade klasselokalet i mens. Samtidig gennemgår eleverne en anonym måling af deres trivsel og en test for koncentrationsevne.