Lokale sure over hybridpark svarende til 407 fodboldbaner

Politikerne bestemmer

I Esbjerg Kommune bliver det i sidste ende byrådet, der kommer til at træffe den endelige beslutning om, hvilke af de indsendte projektforslag, der får grønt lys.

Og det kan ikke undgås, at det kommer til at gå ud over nogen. Det fortæller Henning Ravn (V), der er formand for Plan og Byudviklingsudvalget i Esbjerg Kommune.

- Det er en beslutning, som vi skal træffe, og det er trods alt bedre, at vi gør det lokalt i byrådet i stedet for, at det er staten, der gør det, siger han.