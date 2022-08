Lokale virksomheder kæmper for at skaffe 500 medarbejdere til at færdiggøre Tyra-feltet

- Vi kigger ind i en yderligere opmandning, når den nye procesplatform ankommer her i oktober, og vi får den installeret. Så det er hele 2023, at vi kommer til at have supertravlt og har brug for rigtig mange hænder.

Stort arbejde at skaffe medarbejdere

Udsigten til de mange arbejdspladser giver også travlhed hos den lokale afdeling af 3F i Esbjerg som ifølge formanden gør alt, hvad de kan, for at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft.

- Det er naturligvis en stor opgave at skulle finde så mange medarbejdere med den lave ledighed vi har for tiden, men vi har et godt samarbejde med jobcenter, a-kasse og meget mere, så jeg er sikker på, at det nok skal lykkes, siger Jakob Lykke, der er lokalformand for 3F i Esbjerg.

Ifølge TotalEnergies er der især behov for elektrikere, IT-specialister, IT-kommunikatører, svejsere, mekanikere og stilladsarbejdere.

Vil hente folk i byggebranchen

Jakob Lykkes optimisme hænger også sammen med, at der i byggebranchen ikke er helt så fyldte ordrebøger, som der har været.

Dermed håber de på at kunne tiltrække folk fra byggebranchen, der måske ikke lige har deres næste projekt planlagt endnu.