Lokalsamfund sparker nyt liv i lukningstruet forsamlingshus

Lokal opbakning

Men de lokale ville det anderledes. Det blev klart, da bestyrelsen stemte dørklokker for at sælge anparter i forsamlingshuset, som kostede 500 kroner stykket.

- Velviljen til at købe anparter eller donere fra de lokale har jo været enorm, siger Ole Riishede Høeg Jensen, og fortsætter:

- Og folk har engageret sig i, at stedet her skulle overleve.

En af dem er Dorthe Knudsen, der lørdag morgen hjælper med at gøre klar til aftenens fest. Hun har i 17 år boet få hundrede meter fra forsamlingshuset og har sammen med familien afholdt flere fester i forsamlingshuset sidste år.

Derfor var hun heller ikke i tvivl om, at hun skulle hjælpe stedet godt videre.

- Vi har købt anpart i stedet, fordi det er vigtigt for et lokalsamfund som vores at have et sted, hvor vi kan mødes. Der er blandt andet mange foreninger, der er afhængige af stedet her, så hvis forsamlingshuset lukker, så mister vi jo også dem, siger hun.

De 50.000 kroner er nu med til at sikre, at stedet kan holde åbent i fremtiden. Udsigten for forsamlingshuset har derfor ændret sig markant siden den 10. januar.

-Vi er kommet godt over det sorte hul og ser nu fremad, siger formanden.

Så du er ikke bekymret for fremtiden?

- Overhovedet ikke.