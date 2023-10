Lokalt skoleforsøg viser vejen - regeringen vil nu indføre det samme

Stolte

De sparede ressourcer ved at forkorte skoledagen yderligere skal dog blive på skolen og kan eksempelvis i stedet bruges til at have to lærere i nogle undervisningstimer.

Både den kortere skoledag og to-lærer-systemet har man gode erfaringer med i Esbjerg. Nu set der ud til, at det skal indføres på alle danske folkeskoler. Hvis Mattias Tesfaye får sit ønske opfyldt.

- Det er fantastisk, at regeringen har lyttet til de erfaringer og den forskning, som vi har lavet her i Esbjerg. Det kan vi kun være stolte over, siger pædagogisk leder på Kvaglundskolen, Mads Søgaard Strandby.