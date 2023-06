Som en del af festivalen uddelte man Backyardprisen og en check på 30.000 kroner til en lokal forening, og vinderen blev spillestedet Kanten i Esbjerg.

Der blev lagt vægt på, at foreningen gør en ekstraordinær indsats for unge i form af at åbne døre til nye venskaber, modvirke ensomhed og skabe rum til inklusion gennem deres aktiviteter.