Det skriver DR.

- Jeg synes, det er naturligt, at jeg opstiller her, hvor jeg bor og har en dagligdag med min familie. Og heldigvis ville de gerne have mig her, siger Stephanie Lose til DR.

Den 21. februar skal medlemmerne af Venstre i Esbjerg og Fanø stemme om, hvorvidt Stephanie Lose skal være deres nye folketingskandidat.